Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig'de şampiyon olan Sebat Gençlik Spor'a bir müjdeli haber daha geldi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şehre yeni bir stadyum kazandırılacağını ifade etti.

Sebat Gençlik Spor’un şampiyonluğunu ilan ederek Nesine 2. Lig’e yükselmesiyle Akçaabat’ta büyük bir gurur yaşanırken, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’den şehre yeni bir stadyum kazandırılmasına yönelik önemli bir müjde geldi.

BAŞKAN OSMAN NURİ EKİM'DEN STAT MÜJDESİ 

Şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada Sebat Gençlik Spor’un Cumhuriyet ile yaşıt köklü bir kulüp olduğuna dikkat çeken Başkan Osman Nuri Ekim, elde edilen başarının ardından şehrin spor altyapısını daha da güçlendirecek yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Ekim, Akçaabat’ın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu modern bir stadyumu şehre kazandırmak istediklerini belirterek "Sebat Gençlik Spor, Cumhuriyetimiz ile yaşıt bir takım. Şu anda da şampiyonluğunu ilan ederek ikinci lige çıkma başarısı gösterdi. Tüm futbolcularımızın, yöneticilerimizin, başkanımızın tüm Akçaabat’ın emeği olan hak edilmiş bir şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu şampiyonluk ile birlikte Sebat Gençlik Spor’u daha da yükseklere taşıyacağız. Bu şampiyonluk bunun vesilesi olacaktır. Daha da üst liglerde yer almak istiyoruz. Bu kapsamda şehrimize güzel bir stadyum kazandırmak istiyoruz. Yeriyle ilgili şehrin batısına doğru bir noktada şu an oynanan stadyumdan daha büyük güzel bir stadyum oluşturmak istiyoruz. Etrafıyla çevresiyle uyumlu güzel bir projeyle ilçemizin stadyum problemi çözülmüş olacak. Kupayı aldığımız zaman kutlamalarımız da olacak. Kupa sonraki ya da bir sonraki müsabaka sonrası gelecek bizim de kutlamalarımız olacak" dedi.

STADYUM İHTİYACI KALICI ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK

Planlanan yeni stadyumun mevcut sahadan daha büyük kapasiteye sahip, çevresiyle uyumlu modern bir proje olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor. Şehrin batı kesiminde planlanan proje ile Akçaabat’ın uzun yıllardır gündemde olan stadyum ihtiyacının kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Sebat Gençlik Spor’un elde ettiği şampiyonlukla birlikte şehrin spor alanındaki hedeflerinin daha da büyüdüğünü belirten Başkan Ekim, yeni stadyum projesinin hem kulübün hem de genç sporcuların gelişimine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Akçaabat Sebatspor, Akçaabat, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:38:40. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.