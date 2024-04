Belediye Derincespor ve GMG Kastamonuspor Berabere Kaldı

Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasındaBelediye Derincespor, GMG Kastamonuspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler ve oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi

Taner Gülleri: "İnşallah sonu güzel olacak"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Derincespor Teknik Direktörü Taner Gülleri, "Her maçımız bizim için final. Rakip kim olursa olsun. Yukarıda aşağıda bizim için önemi yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz çünkü tehlikeli bölgeden bir an önce çıkıp takımı ligde bırakmak için çok mücadele ediyoruz. Bugün oyun anlamında oyuncularımızı kutluyorum. İlk yarı özellikle inanılmaz bir oyun vardı; 4 net pozisyonumuz var. Birini atsak belki farklı olacaktı. Kazanmamız gereken maçtı. Ama kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bizim için 1 puan da çok önemli. Yerimizi koruyoruz. Kazansak çok iyi olacaktı ama ileriki haftalar için bir puan da bizim işimize yarar. İnşallah sonu güzel olacak. Taraftar da çocukların mücadelesini görüyor. Maçın başından sonuna inanılmaz efor sarf ediyorlar. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Fırat Gül: "Tüm Türkiye haftaya oynayacağımız final maçını takip ediyor, farkındayız"

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül ise, "İki takımın da ligde bir pozisyonu var. Bizim hedefimiz şampiyonluk, Derince'nin ise ligde kalmak. Bütün planımızı galibiyet üzerine kurgulamıştık. Biraz da riskli oynadık. Birkaç tane kontradan pozisyon verdik. Korner dönüşlerinde kontralar yedik. Maçın genelinde biz de pozisyonlar bulduk. Oyunun içinde 60-70 dakika gol bulamazsak hamlelerimiz belliydi; skor üretmeye çalışacağımız oyuncuları oyuna dahil ettik. Daha çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Bu maçta berabere kalmışsın ya da galip gelmişsin önümüzdeki hafta için fark etmiyordu. 1 puanla önümüzde olan Amedspor şimdi 3 puan önümüze geçti. Galip de gelseydik, berabere de kalsak bir şey değiştirmiyor; önümüzdeki hafta maçını kazanmamız lazım. İşler döndü dolaştı final maçına geldi. Bu maçı tüm Türkiye takip ediyor, farkındayız. Kastamonu halkına geldiğimizde söz verdik ve inşallah o sözü tutacağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Başka hiçbir hesap yapmıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah istediğimiz skoru alıp ligin sonunu göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Yılmaz: "Evimizde kazanmak istiyorduk ama olmadı"

Belediye Derincespor'un kalesinde devleşen ve üst üste yaptığı kurtarışlarla beraberliğin mimarlarından Hüseyin Yılmaz, "Bir puan bizim için önemliydi. Tabii ki 3 puanı almak, evimizde kazanmak istiyorduk. Olmadı. Buna da şükür. Düşmemeye oynuyoruz. Her puan bizim için önemli. Herkes kazanmak istedi ama olmadı. 3-4 net pozisyonumuz var, atabilseydik bizim için daha rahat olacaktı. İnşallah önümüzdeki Iğdır maçını kazanırız. Kendi adıma da takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Bu bana motivasyon oluyor. İnşallah ligde kalacağız. Kritik haftalardayız, taraftarımızın da içerdeki maçlara gelip bizi desteklemelerini istiyoruz. Gelen ve gelmeyen herkesten de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Samed Ali Kaya: "Haftaya Amed'i ve kalan 3 maçı kazanıp çıkacağız"

Kocaelispor ile geçen yıl şampiyonluk yaşayan ve benzer hikayeyi Kastamonuspor ile yaşamak isteyen başarılı futbolcu Samed Ali Kaya, "Maçı kazanabilirdik, çok pozisyona girdik. Ama bugün bir puan da çok kötü diyemem. Haftaya Amed ile içerde oynayacağız. Yine kazanmamız lazım. Onları yendiğimizde lider olacağız. 4 maçımız kaldı. Onları kazanırsak çıkıyoruz. Bugünkü bir puana kötü olarak bakmıyoruz. 1 puan hakkımız vardı, onu da burada kullanmış olduk. Rakibin de düşmeme mücadelesi vardı. Onlar da iyi mücadele ettiler. İnşallah haftaya yener, kalan 3 maçı da kazanarak çıkacağız" açıklamasında bulundu.

Kubilay Yavuz: "Sezon sonu iki camiaya da şampiyonluk nasip olsun"

Yine Kocaelispor'dan Kastamonu'ya giden İlyas Kubilay Yavuz, "Güzel bir müsabaka oldu. Zeminle ilgili şartlar bizim açımızdan zordu ama ilerleyen dakikalarda adapte olmayı başardık. Kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık ama hala 4'te 4 yapmamız halinde şampiyon biz olacağız. Önümüzde Amed müsabakası var. Hepimiz için önemli bir maç. O maça en iyi şekilde hazırlanıp şampiyonluk adına büyük bir adım atacağız. Geçen yıl ki iskelet kadromuz çok üst düzey kadroydu. Kastamonuspor da bu iskelet kadrodan bazı oyuncuları takımına katmak istedi. Biz de onları mahcup etmeyip bu hedefin içinde tuttuğumuz için çok mutluyuz. Kocaeli'de de çok güzel hikaye yazdık. Şimdi Kocaelispor da yeni bir hikayenin peşinde. Umarım Süper Lig'de Kocaelispor armasını görürüz. İki camiaya da sezon sonu şampiyonluk nasip olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun" şeklinde konuştu.

Yalçın Kılınç: "İnşallah Kocaelispor Süper Lig'de, biz de 1.Lig'de oluruz"

Yalçın Kılınç, "Kazanmak için gelmiştik. Şampiyonluk yolunda kazanmamız gerekiyordu. Ama çok kaybedilmiş bir şey yok. Berabere kalsak da, kazansak da Amed'i yenmemiz lazımdı. Belediye Derincespor'u da iyi mücadeleleri için tebrik ederim. Fırat Hoca yeni katıldı. İkinci yarının başında biraz kötü gitmiştik. Onun gelmesiyle toparladık. Birbirini tanıyan oyuncular ve hoca olduğu zaman işler daha kolay oluyor. İnşallah bu sene Kastamonu'yu 1.Lig'e çıkarırız. Kocaelispor'a da başarılar diliyorum. İnşallah onları Süper Lig'de görürüz. Biz de 1.Lig'de oluruz. Kocaelispor'un Süper Lig'de olması bizim için de mutluluk verici. Onların da bayramını kutluyorum. İnşallah çifte bayram yaşarız" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ