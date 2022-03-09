Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor

09.03.2022 21:01
Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor

Belediye Kütahyaspor, 1454 Kelkit Belediyespor'un konuğu olduğu 26. haftada, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor, 1454 Kelkit Belediyespor'un konuğu olduğu 26. haftada, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın golleri Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.

Teknik Direktör İsmail Güldüren nezaretinde Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Muhammet Arslantaş, Enes Nalbantoğlu, Ali Mert Işık, Bilal Şeflek, Veli Kızılkaya, İsmail Kayalı, Furkan Demir ilk on biri ile sahaya çıkan Belediye Kütahyaspor, geriye düştüğü maçta, Enes Nalbantoğlu'nun muhteşem performansı ve golleri ile sahadan 3-2 galip ayrıldı. Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle 48 puanla 2. sırada yer aldı.

Maçı tribünden takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonunda soyunma odasına inerek futbolcuları gösterdikleri performanstan ve alınan galibiyetten dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç

Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:08:36. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement