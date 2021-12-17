Üye Girişi
Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır - Son Dakika

Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır

17.12.2021 11:22
Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır

Ligin ilk yarısının son maçını kendi evinde Formül Erbaaspor ile Dumlupınar Stadyumu'nda oynayacak olan Belediye Kütahyaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

Ligin ilk yarısının son maçını kendi evinde Formül Erbaaspor ile Dumlupınar Stadyumu'nda oynayacak olan Belediye Kütahyaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

TFF 3. Lig 1. Gruptaki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, Batman Petrol Spor galibiyeti sonrasında, ligin ilk yarsının son maçı olan Formül Erbaaspor ile karşılaşacak. 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 13.00'da Dumlupınar Stadyumunda oynanacak maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Teknik Direktör Ahmet Yavuz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-şimşekler, idmanda oldukça neşeli ve hırslı gözüktüler. Erbaa maçını da 3 puanla bitirerek ilk yarıyı 32 puanla tamamlamak isteyen Belediye Kütahyaspor idmanını taraftarlar ziyaret ederek, takım oyuncularına moral verdiler. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Dumlupınar, formül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
11:13 Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu
11:10 Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?
11:01 Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta seferler bitiyor
10:50 Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
10:50 Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu
10:45 Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti
10:37 Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu
HSK'da seçim sona erdi! İşte Yargıtay üyeliğine seçilen 11 isim HSK'da seçim sona erdi! İşte Yargıtay üyeliğine seçilen 11 isim         
11:24
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu         
11:14
Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermiş! İşte istifa görüşmesinin perde arkası Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermiş! İşte istifa görüşmesinin perde arkası         
11:00
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:29:31. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement