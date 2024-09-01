Belediye Kütahyaspor, Zafer Kupası karşılaşmasıyla yeni sezonu açtı - Son Dakika
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Belediye Kütahyaspor, Zafer Kupası karşılaşmasıyla yeni sezonu açtı

Belediye Kütahyaspor, Zafer Kupası karşılaşmasıyla yeni sezonu açtı

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Belediye Kütahyaspor, 2024-2025 sezonunu Zafer Kupası karşılaşması ile açtı. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Belediye Kütahyaspor, yeni sezona zaferle başladı.

01.09.2024 06:37  Güncelleme: 06:38
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Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Belediye Kütahyaspor, 2024-2025 sezonunu Zafer Kupası karşılaşması ile açtı.

Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Belediye Kütahyaspor, Uşakspor'u konuk etti. Maç öncesinde, Kütahya Valisi Musa Işın'ın girişimleriyle kulübe kazandırılan ve Belediye Kütahyaspor'un renkleri ve logosu ile donatılan yeni takım otobüsünün teslim töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından, Belediye Kütahyaspor'un altyapı ve A takımı ile teknik heyeti tanıtıldı. Zafer Kupası karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanan Belediye Kütahyaspor, yeni sezona zaferle başlamanın gururunu yaşadı.

Zafer Kupası karşılaşmasını, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokol üyeleri ve çok sayıda taraftar birlikte izledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor, Zafer Kupası karşılaşmasıyla yeni sezonu açtı - Son Dakika

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