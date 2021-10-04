Üye Girişi
Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği - Son Dakika

Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

04.10.2021 10:26
Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Altın Kanca Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'na katılan balıkçılara, çorba desteği verildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Altın Kanca Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'na katılan balıkçılara, çorba desteği verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Davultepe sahilinde yapılan yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 164 yarışmacı katıldı. Turnuva öncesi kura çekilerek, 2'şer kişilik gruplardan oluşan 82 takım belirlendi. Yarışmacılar, alandaki aktivitelerin ardından saat 18.00'de denize ilk oltayı attı.

'1 ekmek 1 çorba' aracı Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'ndaydı

Birincinin tekne ödülüne sahip olacağı ve 30 hakemin görev aldığı yarışma gece yarısı da devam etti. Sabah saat 06.00'da son bulan ve yaklaşık 12 saat aralıksız devam eden turnuvanın katılımcıları ve izleyicileri için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin '1 ekmek 1 çorba' aracı da alandaki yerini aldı. Büyükşehir personeli tarafından gece yarısından sabah saatlerine kadar alandakilere çorba ve ekmek ikram edildi.

"Bu turnuvayı Avrupa ligine çevirmeye çalışacağız"

Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Talha Koç, Akdeniz'de geleneksel hale getirdikleri turnuvayla ilgili şunları söyledi: "Bu turnuvanın amacı balık popülasyonu hakkında bilgiler verebilmek ve spor dalı olduğunu herkese gösterebilmek. 4 yıldır büyük şeyler yaptığımıza, bir adım ileri gittiğimize kanaat getirdik. Sağ olsun burada yerel desteklerimiz de ön planda. İnşallah hep birlikte bu tür turnuvaları daha üst sıralara taşıyacağız ve bunu Avrupa ligine çevirmeye çalışacağız. Nasip olursa Mersin için böyle bir projemiz var."

"Akşam yemeğimizi aldık, sıcak çorbamızı aldık, yarışmaya devam"

Adana Sportif Balıkçılar Grubu Başkanı Gürhan Yazıcıoğlu, Adana'daki Karataş sahilinin kendilerine uzak olduğunu, gölde balık tutabildiklerini ancak Mersin'in bu anlamda kendilerine güzel bir alternatif sunduğunu belirtti. Grup olarak Mersin'deki turnuvada yer aldıklarını kaydeden Yazıcıoğlu, "Mersin'deki bu organizasyona dostlarımızı yalnız bırakmamak için geldik. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesine, ellerine sağlık" dedi. - MERSİN

Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği
Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği
Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

Mezitli, Akdeniz, Mersin, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek 10:23 Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor 10:17 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür 10:13 Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür
Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum 10:11 Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu 10:09 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin 10:00 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu 08:07 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
10:22 Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
10:16 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor
10:12 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
10:11 Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum
10:08 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu
10:08 Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı
10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş
09:59 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
09:38 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı
09:34 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu
Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak         
10:28
Süper Lig'de vahim tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği Süper Lig'de vahim tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği         
10:17
Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' 4 grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' 4 grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor         
10:13
Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler         
10:12
Viraja hızlı giren araç takla attı, yolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı Viraja hızlı giren araç takla attı, yolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı         
10:09
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı         
10:08
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:32:16. #1.13#
SON DAKİKA: Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement