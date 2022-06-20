Şampiyonlar Ligi balo gecesini andıran partide Türk futbolunun içinden önemli simalar da yer alırken, paylaşımlar milyonlarca kişiye ulaştı. Acun Ilıcalı ve daha birçok medyatik isim geceye damga vurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Belek Turizm Merkezi'ndeki partiden futbol yıldızları geçti - Son Dakika

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