Bellingham, Almanya'yı karıştırdı! Şike göndermesine tepki yağıyor
05.12.2021 19:19
Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin genç yıldızı Jude Bellingham'ın maçın hakemi için söylediği sözler olay oldu. İngiliz futbolcu yaptığı açıklamada, "Oyundaki kararların çoğuna bakabilirsiniz. Almanya'daki en büyük maça daha önce şikeye karışmış bir hakem veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz?" dedi.
Almanya'da büyük bir heyecana sahne olan haftanın maçında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından yıldız futbolcu Jude Bellingham'ın maçın hakemi için söylediği sözler gündeme oturdu.
"OYUNDAKİ KARARLARIN ÇOĞUNA BAKABİLİRSİNİZ"
Bayern Münih'e galibiyeti getiren penaltı kararı hakkında konuşan Bellingham, "Benim için penaltı değildi, Hummels topa bakmıyor bile. Oyundaki kararların çoğuna bakabilirsiniz. Almanya'daki en büyük maça daha önce şikeye karışmış bir hakem veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.
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