Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı

21.03.2022 09:31
Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 89-64 mağlup ederek, ligdeki yedinci galibiyetini aldı.

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 89-64 mağlup ederek, ligdeki yedinci galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligin 22. hafta müsabakasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 89-64'luk galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 22 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 7 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım, Elazığ İl Özel İdare (2), Galatasaray, Antalya 07 Basketbol, İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki puanını 29 yapan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 23. haftada deplasmanda 30 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de İstanbul Metro Enerji Spor Kompleksinde lider Fenerbahçe'ye konuk olacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri 7. galibiyetini aldı - Son Dakika


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