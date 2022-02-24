Bellona Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Bellona Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı

24.02.2022 08:54
Bellona Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti.

Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ligdeki beşinci galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 5. galibiyetini aldı. Ligin 17. hafta erteleme maçında evinde Nesibe Aydın ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 77-71'lik galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 18 maçta 13 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 5 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım, Elazığ İl Özel İdarespor, Galatasaray, Antalya 07 Basketbol, İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki puanını 23 yapan Bellona Kayseri basketbol takımı, 19. haftada evinde 26 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Kadir Has Spor Salonunda OGM Ormanspor'u konuk olacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı

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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71 KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71 Bellona Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 77-71 Bellona Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 77-71

basketbol, Kayseri, Bellona, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı - Son Dakika


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