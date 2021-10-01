Bellona Kayseri Basketbol'da ayrılık

Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kadrosuna attığı Melike Tuğba Oral ile yollarını ayırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele edecek olan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol 2021-2022 sezonu öncesi bir ayrılık yaşandı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Melike Tuğba Oral daha iyi bir teklif gelmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim ise yaptığı toplantı sonrası bu kararı kabul etti ve Tuğba Oral ile yollar ayrıldı. Melike Tuğba Oral yaptığı paylaşımda, "Sizi çok seviyorum. Kalbim her zaman sizinle olacak. Hoş çakalın" dedi

Öte yandan Melike Tuğba Oral'ın yeni adresi ise Ankara ekibi Çankaya Üniversitesi ile anlaştı. - KAYSERİ