Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav Kaludjerovic

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 1, Meltem 8, Sevgi 3, Williams 17, Sventroaite 30, Gizem 2, Slocum 15NESİBE AYDIN: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah, Nacickaite 27, Hülya 8, Meltem 3, Harika 16, Coates 41'İNCİ PERİYOT: 16-24DEVRE: 33-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56

Kadınlar EuroCup D Grubu 4'üncü maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.

- Kayseri