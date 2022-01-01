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Bellona Kayseri, Çankaya'yı konuk edecek - Son Dakika

Bellona Kayseri, Çankaya'yı konuk edecek

01.01.2022 16:59
Bellona Kayseri, Çankaya'yı konuk edecek

Bellona Kayseri Basketbol 2022 yılının ilk maçında yarın evinde Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.

Bellona Kayseri Basketbol 2022 yılının ilk maçında yarın evinde Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.

Türkiye Kadınla Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 12. haftasında yarın Çankaya Üniversitesi karşısında galibiyet arayacak. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda 1 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, Çankaya Üniversitesi'ni yenerek hem ikinci galibiyetini almak hem de yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor. Çankaya Üniversitesi maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Bellona Kayseri Basketbolda eksik oyuncu bulunmuyor. 12 puanla 13. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol rakibi yenerek alt sıralardan kurtulmakta kararlı.

Yarın Kadir Has Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Çankaya Üniversitesi karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri, Çankaya'yı konuk edecek

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Çankaya Üniversitesi, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri, Çankaya'yı konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bellona Kayseri, Çankaya'yı konuk edecek - Son Dakika
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