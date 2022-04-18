Bellona Kayseri U18 takımından büyük başarı - Son Dakika
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Bellona Kayseri U18 takımından büyük başarı

18.04.2022 08:53
Bellona Kayseri U18 takımından büyük başarı

Bellona Kayseri Basketbol U18 takımı Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Bellona Kayseri Basketbol U18 takımı Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

12-16 Nisan tarihlerinde Uşak'ta düzenlenen U18 Anadolu Şampiyonası'nda karşılaştığı 4 müsabakanın 4'ünü de kazanan Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Bellona Kayseri Basketbol U18 takımı ilk maçta Çerkezköy Belediye GSK takımını 60-46, ikinci maçında Bursa Ayyıldız Spor'u 74-43, üçüncü maçında İstanbul Panterleri takımını 58-36 ve dördüncü maçında Antalya Güneşi GSK takımını 48-45 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bellona Kayseri Basketbol Antrenörü Emin Süel, "Sezon başı koyduğumuz 3 hedefin 2'si U16 ve U18 Türkiye finallerine giden ve 3. hedefi olan BGL Play-Off şansını devam ettiren takımımı tebrik ediyorum. Oyuncuları kulüpte toplayan eski alt yapı antrenörlerimize, sayın velilerime, staff ekibime ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri U18 takımından büyük başarı - Son Dakika


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