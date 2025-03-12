Bellona Kayserispor'un Maç Hazırlıkları Sürüyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.