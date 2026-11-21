Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, sezonun başında olduklarını, bu nedenle daha hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Belözoğlu, Kocaeli Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaliteli bir takım olduklarını ancak futbolcuların tutku, motivasyon ve enerjisinin de sorgulanmayacak kadar iyi olması gerektiğini belirten Belözoğlu, karşılaşmanın ilk 25-30 dakikalık kısmında enerjik ve tutkulu olamadıklarını, bu durumun kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

Belözoğlu, ilk yarıdaki oyunun kendilerini memnun etmediğini ifade ederek ikinci yarı oyunun kontrolünü ele aldıklarını ve sahaya doğru yerleştiklerini kaydetti.

Golü bulduklarını ancak skoru artırabilecekleri anları değerlendiremediklerini dile getiren Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim o kırılma anlarını biraz daha doğru oynamamız lazım. Ya maçı bitirecek pozisyona girdiğimizde maçı bitirmemiz ya da savunmamız gereken yerlerde daha net savunma organizasyonu ortaya koymamız gerekiyor. Basit orta kestiriyoruz. Bunu vurguladım. Gol öncesi de basit orta kestirdik. Rakip ikinci yarıda aslında tehdit oluşturacak hiçbir aksiyon içinde olmasa da bence ne yazık ki bugünün kaybedeni biz olduk. Ne olursa olsun. Üzgün olduğumuzu söylemekten öte bir şey söylemem doğru olmaz. Oyuncuların motivasyonunu artırmak ve bugünün devamında da ayağa kaldırmak yine benim görevim. Elimden geldiğince oyunculara bunu yapmaya çalışacağım."

"Oyuncularım biraz fazla iyi niyetli"

Hakem kararlarına ilişkin soru üzerine Belözoğlu, hakem performanslarının eleştirilebildiğini aktardı.

Penaltı öncesi Vedat'a faul yapıldığını belirten Belözoğlu, oyuncularının biraz fazla iyi niyetli olduğunu söyledi.

Belözoğlu, faulü almak için bazen hakemi de etki altına almak gerektiğini ifade ederek darbe olmadan futbolcunun kendisini atmasını tabii ki istemediklerini kaydetti.

Kocaelispor'un ikinci golü öncesi baraj kurulumunun doğru olup olmadığının sorulması üzerine Belözoğlu, bazı tercihlerin oyuncular ve kaleci tarafından yapıldığını bildirdi.

Belözoğlu, kalecinin burada belirleyici bir profil olduğunu belirterek organizasyonel anlamda kötü görüntü veren bir gol yediklerini söyledi.

Bir basın mensubunun "Liderle aranızda 11 puan fark var, şampiyonluk şansınızı nerede görüyorsunuz?" sorusuna ilişkin Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Burada Fenerbahçe'nin hiçbir ümidi kalmadı diye bir cümle, inanmadığım bir cümle. Bunu söyleyecek birisi de değilim. Çünkü hala inanıyorum. Ne olursa olsun sonuna kadar Fenerbahçe her türlü kulvarda sonuna kadar zorlayacak. Yani 2 hafta bir Liverpool galibiyeti, bir Çorumspor galibiyeti herkesin yüzleri güldü, herkes motive oldu. Bu takım bunu tekrar yapabilir. Buna inanıyorum. Bizim de maçlarımız zorlu ama rakiplerin de maçları zorlu. Biz orada ne kadar ayakta kalacağız? Bu belirleyici olacak şey yine bugünkü gibi skorları yakaladığımızda onu ne kadar tutabilecek ya da artırabilecek iradeyi ortaya koyacağız. Aslında ben bunu çok daha fazla düşünüyorum. Biraz iç motivasyonumuzu yükseltip, dışarıdan uzaklaşıp, biz ne yapabiliriz? Biz daha ne kadar iyi oynayabiliriz? Kaybetmeden yolumuza devam ederken, bu kadar beklentisi olan insanları daha ümitli hale nasıl getirebiliriz? Ben bunun derdimdeyim. İnanmadığım bir şey söylemiyorum. Hiçbir şeyin bittiğini söylemem. Zaten Fenerbahçe için de bitmez. Daha çok sezonun başı. Her şey olabilir."

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın performansı hakkındaki soru üzerine Belözoğlu, İnan'ın saha dışında kardeşi olduğunu vurgulayarak gittiği her takımda iyi ve doğru işler yapan İnan'ı başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.