Belözoğlu: Oyuncuların Motivasyonu Artmalı - Son Dakika
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Belözoğlu: Oyuncuların Motivasyonu Artmalı

Belözoğlu: Oyuncuların Motivasyonu Artmalı

Emre Belözoğlu, takımının dinamikliğini artırmak ve oyuncuların motivasyonunu yükseltmek gerektiğini ifade etti.

19.01.2025 19:29
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- Emre Belözoğlu: "Oyuncularımın motivasyonunu yükseltmeliyim"

İZMİR - Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendi takımının biraz daha dinamik olması gerektiğini ifade ederek, "Benim takımım topa sahip olmada daha hızlanmalı, daha dinamik olmalı. Bunun için gayret edeceğim. Benim yapmam gereken burada öncelikle oyuncularımın öz güvenini ve birbirlerini karşı bu anlamdaki motivasyonlarını yükseltmek. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin iç sahadaki 10. maçında 9. galibiyetini aldığını hatırlatan Belözoğlu, "Ligin bu anlamda 5-2-1-2 oyununu ofansif oyunda da 3-4-1-2 oyununu çok ciddi rakiplerin tehdit eden bir oyun oynayan takım. Aslında baktığınızda 3-3.5 senedir benzer oynayan bir takım alışkanlığı oluşmuş. Tabii burada en büyük itici güç de taraftar. Onları tebrik ediyorum ama biz bence maça iyi hazırlandık. Onların oyunu özellikle 15-20 dakika oyuna girmede zorlansak da sonrasında aslında oyuna ortak olabilecek ve birazcık daha tehditkar planlarımız vardı. Zaman zaman bunu yapmaya çalıştı oyuncularım. Her şeyden önce oyuncularımın gayreti için onlara teşekkür ediyorum. Bugün sadece onları birazcık daha arkaya doğru koşturabilirdik. Bunu yaptığımızda da bence etkili olabilecek pozisyonlar da çıkardık. Göztepe'yi öne doğru, kendi yüzlere dönüp doğru koşturduğumuzda bundan güçlenen bir takım. Buraya gelirken tahmin ediyorum buna özel bir hazırlığı vardır ama biz bunu bugün özellikle hazırlanmıştık" diye konuştu.

"İşler daha da iyiye gidecek"

Göztepe'nin oyun tarzına da değinen Belözoğlu, "Çok karambol, ikinci topa, birinci bölgeye hiç planı olmayan bir takım ama ikinci ve üçüncü bölgede devamlı bu özellikle uzun toplar sonrası, ikinci topları alıp ceza sahasına inmede kendi sistemlerince çok dinamik oyuncularla beraber güçlenmiş bir takım Göztepe. Benim söyleyebileceğim benim takımım da topa sahip olmada daha hızlanmalı, daha dinamik olmalı. Bunun için gayret edeceğim. Benim yapmam gereken burada öncelikle oyuncularımın öz güvenini ve birbirlerini karşı bu anlamdaki motivasyonlarını yükseltmek. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum. Daha önümüzde maçlar var. Çalışmaya başladıktan sonra oyuncularla sadece 2.5 gün zamanımız oldu çalışmak için. İşlerin daha da bizim adımıza iyiye doğru gideceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belözoğlu: Oyuncuların Motivasyonu Artmalı - Son Dakika

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