Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki kanat oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Shakhtar Donetsk'in ocak ayında Ajax'tan transfer ettiği Neres, Rusya 'nın Ukrayna 'ya saldırısı nedeniyle tek maça bile çıkamadan kulüp değiştirdi.

Kaynak: AA

Shakhtar Donetsk, Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Benfica, David Neres'i renklerine bağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.