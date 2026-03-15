Benfica son nefeste kazandı

15.03.2026 11:04  Güncelleme: 11:16
Benfica, Arouca deplasmanında 90+6'da Franjo Ivanovic'in attığı golle 2-1 kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, deplasmanda Arouca'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada konuk ekip galibiyeti uzatma dakikalarında buldu.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Municipal de Arouca Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 7. dakikada Barbero'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Benfica ise ikinci yarıda oyuna denge getirdi. Konuk ekibin ilk golünü 50. dakikada Richard Rios kaydetti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Franjo Ivanovic, 90+6'da attığı golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

MAÇTA İKİ KIRMIZI KART

Mücadelenin son anlarında iki takım da 10 kişi kaldı. Arouca'da 90. dakikada Alfonso Trezza kırmızı kart görürken, aynı dakikada Benfica'da Amar Dedic de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BENFICA YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Benfica puanını 62'ye yükseltirken, Arouca 26 puanda kaldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
