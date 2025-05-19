Benfica taraftarı ayrılığı kaldıramadı! Geri dönüşü için imza kampanyası

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu son hafta Sporting'e kaptıran Benfica'da Angel Di Maria takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Benfica taraftarı harekete geçti.

DI MARIA'DAN AÇIKLAMA

Braga ile oynanan lig maçının ardından kulüpten ayrıldığını açıklayan Di Maria, ''Bu formayla oynadığım son lig maçıydı." ifadelerini kullanmıştı. Arjantinli yıldız, sosyal medyadan da bir açıklama yaparak "Ligde istediğimiz sonuç bu değildi. Hedefimize ulaşmak için çok çalıştık. Bu kadar uzun bir yılın ardından bu şekilde bitirmek çok acı! Bu formayla oynadığım son lig maçıydı ve bu formayı yeniden giyebildiğim için çok gurur duyuyorum. Pazar günü bir final maçı var ve kazanmak için tüm gücümüzle sahaya çıkacağız. Benfica taraftarlarına destekleri için teşekkür ederim." dedi.

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Yıldız ismin ayrılacak olmasına çok üzülen Benficalı taraftarlar, Di Maria'nın takımdan ayrılmaması için harekete geçti. Sosyal medyada örgütlenen bir grup imza kampanyası başlatarak yıldız oyuncunun 1 sezon daha takımda kalmasını istediklerini dile getirdi. Çok sayıda taraftarın kulübün mail adresine bu yönde mesaj attığı öğrenildi.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Angel Di Maria, Benfica formasını son kez gelecek hafta pazar günü Portekiz Kupası finalinde Sporting'e karşı giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Portekiz ekibinde bu sezon 39 maçta süre alan 37 yaşındaki yıldız, 15 gol attı ve 10 asist yaptı. Di Maria'nın kariyerinin devamında forma giyeceği takım merakla bekleniyor.