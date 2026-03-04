Bengisu Avcı, Buz Yüzmede Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bengisu Avcı, Buz Yüzmede Dünya Rekoru Kırdı

Bengisu Avcı, Buz Yüzmede Dünya Rekoru Kırdı
04.03.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bengisu Avcı, 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.

FİNLANDİYA'nın Oulu kentinde düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalama 30-39 yaş kadınlarda dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Sporcular şampiyonanın ilk iki gününde iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Uluslararası Kış Yüzme Birliği (IWSA) tarafından organize edilen şampiyona, 50 ülkeden iki bini aşkın sporcunun katılımıyla sürüyor. Türkiye'nin ilk kez takım halinde yer aldığı organizasyonda buz yüzme dünya şampiyonu ve rekortmeni Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük derecesiyle 30-39 yaş dünya rekorunun yeni sahibi olarak altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı, 100 metre kurbağalamada ise 1,29,17'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Selin Cansu Demircioğlu 25 metre kelebekte 16,35'lik derecesiyle 15-19 yaş kadınlarda dünya şampiyonluğunu elde ederken, 50 metre serbestte 32,08 ile ikinci sırada yer aldı. Eda Savcıgil ise 100 metre kurbağalamada 1,43,20'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

IISA 2'nci Başkanı, buz yüzme dünya şampiyonu ve rekortmeni Bengisu Avcı, Türkiye'nin buz yüzmede kısa sürede önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Finlandiya'da tarihi bir dönem yaşıyoruz. Buz yüzmeye daha önce sadece 1-2 bireysel olarak katılırken ilk kez 11 sporcuyla gelip madalya almak harika bir duygu. Burada 17 yaşında yüzücümüz de var 68 yaşında sporcumuz da. İnanılmaz bir şey başarıyoruz. Daha dün buz yüzme kampına katılan ve eğitimler alan sporcularımız, bugün dünyanın en büyük organizasyonunda madalya kazanıyor. Mutluluğumuzu tarif edecek kelime bulamıyorum. Türkiye, buz yüzmede çok daha iyi noktalara gelecek ve birçok sporcumuz daha uluslararası klasmanda madalyalar kazanacak" dedi.

Şampiyonada Bengisu Avcı'nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu ile erkeklerde Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda mücadele ediyor. Organizasyon için Oulujoki Nehri'nin denizle birleştiği noktada buz kesilerek 25x25 metre ölçülerinde özel bir alan oluşturuldu. Yaklaşık eksi 15 derecede olan ve üzeri her gün yeniden donan havuzdaki buz tabakası sporcular için her sabah kırılıyor.

Kaynak: DHA

Bengisu Avcı, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bengisu Avcı, Buz Yüzmede Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:44:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Bengisu Avcı, Buz Yüzmede Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.