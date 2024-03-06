Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası 200 metre kurbağalamada kendi yaş kategorisinde birinciliğe ulaştı.
Estonya'nın başkenti Talinn'deki şampiyonada yarışan 28 yaşındaki Bengisu Avcı, ince buz tabakasıyla kaplı denizde mücadele etti.
200 metre kurbağalamada kendi yaş kategorisinde birinci olan Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalama genel klasman ile 200 metre serbest yaş kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.
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