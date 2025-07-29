Bengisu Avcı, Tsugaru Kanalı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bengisu Avcı, Tsugaru Kanalı'na Hazırlanıyor

29.07.2025 15:05
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven'i tamamlamak için Tsugaru Kanalı'nda mücadele edecek.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için, Japonya'ya gitti.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik uzunluğu bulunan Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

Kuzey Kanalı'nı 19 Temmuz'da 10 saat 48 saniyede yüzerek geçen Avcı, altı etabı tamamlamayı başarmıştı. Milli yüzücü, son parkur olan Tsugaru'da hava şartlarına bağlı olarak 1-6 Ağustos tarihleri arasında kulaç atacak.

İletişim ofisi aracılığıyla açıklamalarda bulunan Avcı, iklim değişikliklerinin kanaldaki akıntıları çok hızlandırdığını, daha önce 19 kilometre olarak yüzülen parkurun uzunluğunun 30 kilometreye yükseldiğini belirtti. Kanalı geçmeye hazır olduğunu kaydeden Avcı, "Kuzey Kanalı geçiş performansımla da bunu kanıtladım. Tsugaru parkurunda bu güçlü akıntıya karşı en az 12 saatlik bir performansla yüzüp karşı kıyıda Türk bayrağını açmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Avcı, 2018 yılında yola çıkarken Oceans Seven'i bitirenlerin hikayelerini okuyup hayal kurduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyada bugüne kadar yaklaşık 40 sporcu tamamlayabildi. Bunların arasındaki kadın sayısı ise gerçekten çok az. Türk kadınına cesaret ve ilham vermek adına çıktığım yolun sonunda adımın karşısında ilk Türk yazısını görmeyi çok istiyorum."

6 parkuru tamamladı

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada yüzdü.

Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.

Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.

Rekorlar kırdı

Avcı, geride kalan süreçte ise bir çok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi.

Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bengisu Avcı, Tsugaru Kanalı'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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