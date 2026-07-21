Benhur Keser Kayserispor ile Anlaştı - Son Dakika
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Benhur Keser Kayserispor ile Anlaştı

Benhur Keser Kayserispor ile Anlaştı
21.07.2026 12:45
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Erzurumspor'un şampiyon kanat oyuncusu Benhur Keser, memleketi Kayserispor'a transfer oldu.

SON olarak Erzurumspor FK ile 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser, Kayserispor ile anlaştığını duyurdu.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken ve takımının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Benhur Keser, memleketinin takımı Kayserispor ile anlaştı. Tecrübeli kanat oyuncusu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha 7 yaşındayken kapısından içeri girdiğim futbola başladığım kulübümde 11 sene bütün yaş kategorilerinde forma giymiş takım kaptanlığı yapmış bu formanın armanın ve şehrin ağırlığını bilerek yaşamış ve 18 yaşıma kadar bu bilinçle ve aidiyet duygusuyla mücadele ederek ayrılmıştım. Aslında futbol bizi acımasız ve buruk bir şekilde ayırmıştı. Aradan geçen bu koskoca 11 senede evime dönüp bu kutsal forma altında mücadele etme duygum hiç kaybolmadı. ve bu duygu beni daha çok hırslandırıp inançlı azimli daha da mücadeleci bir duruma getirerek formasını giydiğim bütün takımlarda sahaya çıktığımda formanın hakkını vererek büyük başarılara imza atıp nice şampiyonluklar yaşamamdı. ve artık kendi şehrime hizmet etme zamanın geldiğini aynı karakterle aynı hırsla aynı aidiyet duygusuyla değil bunların hepsinin bir tık üstünde olacağımı bildiğim için evime yuvama dönme kararı aldım" dedi.

'SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN'

Kayserispor alt yapısında her kademede forma giydiğine vurgu yapan Keser, "Genç yaşta evinden ayrılıp başka hikayelerde yer alan o küçük çocuk artık kendi memleketi için savaşıp, mücadele edip ve yarım kalan hikayesini tamamlama kararını aldı. Ben bir hikaye yazmak ve yazdırmak için buradayım. O hikaye ise kendi şehrinde, kendi stadyumunda yıllar sonra taraftarının önünde buraya dönmüş ve bu sene zarfında burada olmamasına rağmen desteklerini bir kez esirgemeyen bu şehrin insanları olan bu armaya gönül vermiş binlerce taraftarı onurlandırıp gururlandırıp bu memleketin evladı olarak o kupayı büyük Kayserispor taraftarının gözleri önünde inanmış bir takımla inanmış bir taraftarla kendi ellerimle kaldırmak! Hayatımın her döneminde her yılında ve bu zor süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen beni tekrardan bu formayı giymekte karar kıldıran, inandıran güvendiren başta abim Ahmet Dirgenali olmak üzere başkanımız Ali Çamlı'ya ve bütün kulüp çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yükümüz ağır, yolumuz uzun. Sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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