Benzema yıldızlaştı, Real Madrid tur kapısını araladı - Son Dakika
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Benzema yıldızlaştı, Real Madrid tur kapısını araladı

06.04.2022 23:51
Benzema yıldızlaştı, Real Madrid tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi deplasmanda Benzenma'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi deplasmanda Benzenma'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada konuk ekip Benzema'nın 21 ve 24'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. İngiliz ekibi bu gole 40'ıncı dakikada Havertz ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Benzema, takımının ve kendisinin 3'üncü golünü atarak skoru tayin etti: 1-3.

BENZEMA'DAN ÜST ÜSTE 2'NCİ HATTRİCKGösterdiği performansla bu sezon dikkatleri üstüne çeken Benzema, takımını sırtlamaya devam ediyor. Fransız golcü, Chelsea karşısında attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'nda oynanan Paris Saint Germain karşılaşmasında da rakip ağları 3 kez havalandıran Benzema, Kupa 1'de üst üste iki maçta hattrick yapma başarısı gösterdi.


- İstanbul
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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