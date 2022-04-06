Benzema yıldızlaştı, Real Madrid tur kapısını araladı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada konuk ekip Benzema'nın 21 ve 24'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. İngiliz ekibi bu gole 40'ıncı dakikada Havertz ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Benzema, takımının ve kendisinin 3'üncü golünü atarak skoru tayin etti: 1-3.

BENZEMA'DAN ÜST ÜSTE 2'NCİ HATTRİCKGösterdiği performansla bu sezon dikkatleri üstüne çeken Benzema, takımını sırtlamaya devam ediyor. Fransız golcü, Chelsea karşısında attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'nda oynanan Paris Saint Germain karşılaşmasında da rakip ağları 3 kez havalandıran Benzema, Kupa 1'de üst üste iki maçta hattrick yapma başarısı gösterdi.

- İstanbul