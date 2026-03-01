Beraberlik: Gençlerbirliği - Kayserispor

Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Göktan Gürpüz (Dk. 46 Samed Onur), Tongya (Dk. 58 Koita), Metehan Mimaroğlu, Traore (Dk. 90 Varesanovic)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Benes, Benasser, Mane (Dk. 46 Mendes), Makarov (Dk. 73 Görkem Sağlam), Cardoso, Chalov (Dk. 73 Onugkha)
Sarı kartlar: Dk. 24 Mane (Zecorner Kayserispor), Dk. 42 Tongya (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor 0-0 berabere kaldı.
56. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Chalov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
89. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde ön direkte Semih Güler'in müdahalesinin ardından Zuzek'e çarpan topu kaleci Velho önledi.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.
