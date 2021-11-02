Bergama Belediye Meclisi'nden Avrupa Şampiyonu Rüstem Kurhan'a altın ödülü

Bergama Belediye Meclisi, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan'a başarılarından dolayı tam altın ödülü takdim etti.

Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının dilek ve temenniler bölümünde Kurhan'a başarıları ve azminden dolayı tam altın ödülü verildi.

Kurhan'a ödülünü veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ampute Futbol Milli Takımı'nda oynayan hemşehrimiz Rüstem Kurhan'ı azmi ve başarısı için kutluyorum. Ailesine de Rüstem evladımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.