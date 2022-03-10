Bergama Belediyespor gurbette coştu - Son Dakika
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Bergama Belediyespor gurbette coştu

10.03.2022 11:43
Bergama Belediyespor gurbette coştu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Başkent Gözgözler Akademi FK'yı 2-1 mağlup ederek 32 puana ulaşan Bergama Belediyespor, dış sahada aldığı galibiyetlerle tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın sevincini yaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Başkent Gözgözler Akademi FK'yı 2-1 mağlup ederek 32 puana ulaşan Bergama Belediyespor, dış sahada aldığı galibiyetlerle tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın sevincini yaşıyor.

Son 4 maçında 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu 3 maçı da gurbette kazandı. Kırmızı-lacivertliler bu periyotta Hendekspor'u 1-0, Formül Erbaaspor'u 2-0, Başkent Gözgözler Akademi'yi 2-1 yenerek moral bulurken, sadece evinde Fatsa Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Grupta 11'inci sırada yer alan Bergama Belediyespor, son haftalardaki çıkışıyla düşme hattıyla arasındaki puan farkını 3'ten 6'ya çıkardı.


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Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor gurbette coştu - Son Dakika


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