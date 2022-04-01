Bergama Belediyespor ilk kez evinde - Son Dakika
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Bergama Belediyespor ilk kez evinde

01.04.2022 11:55
Bergama Belediyespor ilk kez evinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle alt sıralarla bağını koparıp rahatlayan Bergama Belediyespor, yarın Karaman Belediyespor'u iyi gidişini sürdürme hedefiyle ağırlayacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle alt sıralarla bağını koparıp rahatlayan Bergama Belediyespor, yarın Karaman Belediyespor'u iyi gidişini sürdürme hedefiyle ağırlayacak. Bergama 14 Eylül Akademi Tesisleri'ndeki maç saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon stadı hazır olmadığı için rakiplerini lig boyunca İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayan Bergama, ilk kez evine dönecek. Kırmızı-lacivertli ekibin grupta 36 puanı bulunuyor. Ligde 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Karaköprü Belediyespor mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında lider Esenler Erokspor'un 4 puan gerisine düşen ikinci Fethiyespor da aynı saatte Çankaya FK deplasmanında telafi arayacak.


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Kaynak: DHA

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