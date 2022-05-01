Bergama Belediyespor - Kahta 02 Spor: 1-3 - Son Dakika

STAT: 14 Eylül

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a 3-2 kaybeden Bergama Belediyespor konuk ettiği Kahta 02 Spor'a da 3-1 yenildi. Kahta 02 Spor 41'inci dakikada İlyas ile 1-0 öne geçti. Maçın 45'inci dakikasında Emre konuk takımı 2-0 üstünlüğe taşıdı. Kahta 02 Spor 58'inci dakikada bu kez Serdar'la ağları sarstı ve tabelayı 3-0'a getirdi. Bergama Belediyespor 74'üncü dakikada farkı ikiye indirse de puan alamadı. Bergama Belediyespor bu sonuçla 45 puanda kaldı. Düşmeme mücadelesi veren Kahta 02 Spor ise 36 puana yükseldi ve kurtuluş hattına geldi.