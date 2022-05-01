Bergama Belediyespor - Kahta 02 Spor: 1-3 - Son Dakika
Üye Girişi

Bergama Belediyespor - Kahta 02 Spor: 1-3

01.05.2022 17:22
Bergama Belediyespor - Kahta 02 Spor: 1-3

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Kerem Kalkan (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (x) - Deniz Keskin (xx), İlyas (xx) (Dk. 84 Kerim), Murat Karadeniz (xx) (Dk. 84 Mustafa), Batuhan (x), Mehmet (xx), Yusuf Can (x) (Dk. 87 Yusuf Tekin), Murat Kayalı (x) (Dk.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Kerem Kalkan (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (x) - Deniz Keskin (xx), İlyas (xx) (Dk. 84 Kerim), Murat Karadeniz (xx) (Dk. 84 Mustafa), Batuhan (x), Mehmet (xx), Yusuf Can (x) (Dk. 87 Yusuf Tekin), Murat Kayalı (x) (Dk. 58 Veysel x), Burak (xx) (Dk. 88 Berke), Mert (x), Celil (xx)KAHTA 02 SPOR: Vedat Böyükgül (xxx) - Kerim (xxx), Muhammet (xx), İsmail (xxx), Fatih (xx), Vedat Yeşilkaya (xxx), İlyas (xxx), Furkan (xx) (Dk. 56 Serdar  xx), Emre (xxx) (Dk. 90 Yusuf), Ömer Faruk (xx) (Dk. 63 Oğulcan x), Erkan (xxx)GOLLER: Dk. 41 İlyas, Dk. 45 Emre, Dk. 58 Serdar (Kahta 02 Spor), Dk. 74 Celil (Bergama Belediyespor)SARI KARTLAR: Yusuf Can, Burak (Bergama Belediyespor), Ömer Faruk, İsmail, Kerim, Vedat Yeşilkaya (Kahta 02 Spor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'a 3-2 kaybeden Bergama Belediyespor konuk ettiği Kahta 02 Spor'a da 3-1 yenildi. Kahta 02 Spor 41'inci dakikada İlyas ile 1-0 öne geçti. Maçın 45'inci dakikasında Emre konuk takımı 2-0 üstünlüğe taşıdı. Kahta 02 Spor 58'inci dakikada bu kez Serdar'la ağları sarstı ve tabelayı 3-0'a getirdi. Bergama Belediyespor 74'üncü dakikada farkı ikiye indirse de puan alamadı. Bergama Belediyespor bu sonuçla 45 puanda kaldı. Düşmeme mücadelesi veren Kahta 02 Spor ise 36 puana yükseldi ve kurtuluş hattına geldi.


YORUMLAR
500

Bergama Belediyespor, Murat Karadeniz, Deniz Keskin, Yusuf Tekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor - Kahta 02 Spor: 1-3 - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
17:00 Boğazına yemek kaçan kadını, restoran yöneticisi Heimlich manevrasıyla kurtardı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Kayseri'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu penaltıdan affetmedi
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 17:29:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bergama Belediyespor - Kahta 02 Spor: 1-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement