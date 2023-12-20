TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Bergama Sportif evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip 21'inci dakikada Erdal Kaya'nın golüyle öne geçti. Bergama temsilcisi 62'nci dakikada Erhan Şentürk'ün penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Bursa Yıldırımspor 88'inci dakikada Hakan Demirci ile bir kez daha öne geçip, müsabakayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Bergama Sportif 14 puanda kalırken, Bursa Yıldırımspor 23 puana ulaştı.