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Bergama Sportif, evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Bergama Sportif, evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif, evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu. Bursa ekibi, müsabakayı Hakan Demirci'nin golüyle kazandı.

Bergama Sportif, evinde Bursa Yıldırımspor\'a 2-1 mağlup oldu
20.12.2023 - 16:07,
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Bergama Sportif evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip 21'inci dakikada Erdal Kaya'nın golüyle öne geçti. Bergama temsilcisi 62'nci dakikada Erhan Şentürk'ün penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Bursa Yıldırımspor 88'inci dakikada Hakan Demirci ile bir kez daha öne geçip, müsabakayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Bergama Sportif 14 puanda kalırken, Bursa Yıldırımspor 23 puana ulaştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bergama Sportif, evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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