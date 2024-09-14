Bergama Sportif, Mardin 1969'a Yenildi

Spor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bergama Sportif, 2'nci haftada konuk ettiği Mardin 1969 Spor'a 2-0 mağlup oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mardin temsilcisi 15'inci dakikada Umut Dilek'in penaltı golüyle öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken, Umut bu kez 53'üncü dakikada takımının ve kendisinin 2'nci golünü atarak Mardin 1969'u galibiyete taşıdı: 0-2. Bu sonuçla Bergama Sportif sıfırdı puanda kaldı. Mardin 1969 Spor ise 2'de 2 yapıp 6 puana ulaştı.