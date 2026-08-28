Bergamaspor, Süper Amatör Lig'e Katılmayacak - Son Dakika
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Bergamaspor, Süper Amatör Lig'e Katılmayacak

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Bergamaspor, bütçe imkansızlıkları nedeniyle 2026-2027 sezonunda A Takım düzeyinde lige katılmayacak.

İzmir temsilcisi Bergamaspor, bütçe imkansızlıkları nedeniyle 2026-2027 sezonunda A Takım düzeyinde Süper Amatör Lig'e katılmama kararı aldığını duyurdu. Kulüp, altyapı faaliyetlerinin ise kesintisiz süreceğini açıkladı.

İzmir'in amatör futbol temsilcilerinden Bergamaspor Yönetim Kurulu, bütçe imkansızlıkları sebebiyle 2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig'e katılmama kararı aldıklarını bildirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada A Takım düzeyinde lige devam edilemeyeceği ifade edilirken, geleceğin teminatı olan altyapı çalışmalarının aksamadan süreceği vurgulandı.

Kısa sürede büyük başarı yakalamıştı

Sıfırdan kurulan bir kadroyla kısa sürede önemli başarılara imza atan Bergamaspor, 2. Amatör Lig'den 1. Amatör Lig'e yükselmiş, ardından elde ettiği şampiyonlukla Süper Amatör Lig'e çıkma başarısı göstermişti. Sergilediği performans ve tribünleri dolduran taraftar desteğiyle ilçede futbol heyecanını yeniden canlandıran kırmızı-beyazlılar, yeni sezon öncesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle lige katılamama kararı aldı.

"Kulübümüzü borçlandırmayı doğru bulmadık"

Yeni sezonda Süper Amatör Lig'de kalıcı ve rekabetçi olabilmek adına yerel yönetimler, kamu kurumları, meslek örgütleri ve iş dünyasıyla temaslarda bulunulduğu ancak gerekli finansal desteğin sağlanamadığı kaydedildi. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzü yalnızca lige katılmak uğruna borçlandırmayı ve geleceğini riske atmayı doğru bulmadığımız için, üzülerek 2026–2027 sezonunda Süper Amatör Lig'e katılmama kararı aldık."

Altyapı çalışmaları kesintisiz sürecek

A Takım düzeyinde alınan kararın geçici bir çekilme olduğunun altı çizilirken, kulübün altyapı faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceği açıklandı. Çocuk ve gençlerin spora kazandırılması hedefiyle altyapı yatırımlarının süreceğini belirten yönetim kurulu, şartların yeniden elverişli hale gelmesi durumunda A Takım için yeniden harekete geçileceğini beyan etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bergamaspor, Süper Amatör Lig'e Katılmayacak - Son Dakika

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