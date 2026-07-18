3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Portekiz ayağında mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, üçüncü oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Berkay Karakurt, Porto kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Güney Koreli Haeng Jik Kim'i 50-45 yenerek yarı finale yükseldi.
Belçikalı Eddy Merckx ile yaptığı yarı final karşılaşmasını kaybeden Berkay, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
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