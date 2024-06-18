Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldı - Son Dakika
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Spor

Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldı

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada 59.23'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Öğretir, bu derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

18.06.2024 20:19
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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada 59.23'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklama göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler 100 metre kurbağalamada yarışan ay-yıldızlı yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 59.23'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bu derecesiyle olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer, Paris 2024 Olimpiyatları'na da katılma hakkı kazandı.

Şampiyona 23 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldı - Son Dakika
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