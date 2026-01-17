Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

PSG, Ligue 1'in 18. haftasında Lille'i Parc des Princes'te 3-0 mağlup etti. Ousmane Dembele iki golle öne çıkarken, Bradley Barcola skoru belirleyen golü attı.
Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG ile Lille karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren goller 13 ve 64. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi. Mücadelenin skorunu ise 90+3. dakikada Bradley Barcola belirledi.
Lille'de forma giyen Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika kaleyi korudu.
Bu sonuçla PSG ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Lille ise üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. PSG puanını 42'ye yükseltirken, Lille 32 puanda kaldı. Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, AJ Auxerre deplasmanına gidecek. Lille ise Strasbourg'u konuk edecek.
