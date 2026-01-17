Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

PSG, Ligue 1'in 18. haftasında Lille'i Parc des Princes'te 3-0 mağlup etti. Ousmane Dembele iki golle öne çıkarken, Bradley Barcola skoru belirleyen golü attı.

PARC DES PRINCES'TE NET GALİBİYET

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG ile Lille karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

DEMBELE İKİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

PSG'ye galibiyeti getiren goller 13 ve 64. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi. Mücadelenin skorunu ise 90+3. dakikada Bradley Barcola belirledi.

BERKE ÖZER KALEDEYDİ

Lille'de forma giyen Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika kaleyi korudu.

SERİLER VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla PSG ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Lille ise üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. PSG puanını 42'ye yükseltirken, Lille 32 puanda kaldı. Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, AJ Auxerre deplasmanına gidecek. Lille ise Strasbourg'u konuk edecek.