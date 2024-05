Berlin'de EURO 2024 için taraftar sahası kuruluyor

Spor

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki caddeye suni çim ve dev kale direğiyle "taraftar sahası (fanmeile)" kuruluyor.

Almanya, 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında on binlerce futbolseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Başkent Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı'ndan başlayıp Tiergarten Parkı'nın içinden geçerek Ernst Reuter Meydanı'na uzanan 17 Haziran Caddesi'ne dev "taraftar sahası (fanmeile)" kuruluyor. Tarihi kapının önündeki alana suni çim döşenirken, "dünyanın en büyük futbol kalesi" de yerleştirildi. Dev direk şampiyonayı ve futbolu simgeleyecek. On binlerce futbolsever, şampiyonanın önemli maçlarını toplamda 24 bin metrekarelik suni çim üzerine kurulacak dev ekranda izleyebilecek. Taraftar sahasında maç oynanmayan günlerde aralarında açık hava sineması ve konserlerin de yer aldığı büyük eğlence programları düzenlenecek. Aynı anda 50 bin ile 100 bin kişi, maçları ve diğer etkinlikleri birlikte takip edebilecek. Üzerine taraftar sahası kurulan 17 Haziran Caddesi'nin bir bölümü 3 ay boyunca her türlü araç trafiğine kapalı tutulacak. Taraftar sahasının 26 Mayıs'ta tamamen hazır hale gelmesi beklenirken, 1.2 milyon Euro'ya mal olacağı açıklandı.

Çevrecilerden tepki

Berlin'de kurulan taraftar sahasına çevrecilerden tepki geldi. Alman Çevre ve Doğayı Koruma Derneği, taraftar için döşenen suni çimi "ekolojik bir felaket" olarak nitelendirdi. Çevre koruma örgütü, suni çimin tonlarca mikro ve nanoplastiğe neden olacağını, atıkların doğaya ve insanların akciğerlerine ulaşarak sağlık açısından ciddi zararlar verebileceğini belirtti. Organizatörler ise suni çimlerin tehlike oluşturmayacağını, doğaya ve canlılara zarar vermeyecek şekilde üretildiğini, yüzde 100 geri dönüştürülebilir olduğunu ifade etti.

Taraftar sahası için döşenen suni çimlerin şampiyona sonrası amatör futbol sahaları, kreşler ve Tegel hapishanesinde kullanılması da düşünülüyor.

Güvenlik önlemleri artırılacak

Berlin'deki "taraftar sahası" için polis yoğun güvenlik önlemleri alacak. Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, muhtemel terör saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, yıllardır var olan "soyut yüksek riskin" mevcut olduğunu, ancak şu anda spesifik bir saldırı tehdidine dair hiçbir göstergenin olmadığını duyurdu.

Girişlerin ücretsiz olacağı taraftar sahasının çevresi güvenlik nedeniyle tamamen çitle çevrilecek ve yalnızca kontrollü girişlerden ulaşılabilecek. Hiçbir aracın kalabalığa girememesi için girişlerin etrafındaki alanlara bariyerler yerleştirilecek.

Geri sayım başladı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te Almanya-İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak, 14 Temmuz'da Berlin'de yapılacak finalle sona erecek. Başkent Berlin'de toplam 6 maç (15 Haziran, 21 Haziran, 25 Haziran ön eleme turu, 29 Haziran 16. tur, 6 Temmuz çeyrek final, 14 Temmuz final) yapılacak. - BERLİN