Berşan Yavuzay Elazığspor\'a Veda Etti

Elazığspor'la olan sözleşmesi sona eren genç oyuncu Berşan Yavuzay, bordo beyazlı camiaya veda etti.

Berşan Yavuzay, Elazığspor camiasına veda etti. Genç oyuncu mesajında, "İnanıyorum ki Elazığspor, çok daha büyük başarılara imza atacak ve hak ettiği Süper Lig hasretine en kısa sürede son verecektir. Bu şanlı formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve Elazığspor taraftarının önünde sahaya çıkmak benim için tarifsiz bir gurur ve onurdu. Yaşadığım her an, hayatımın en özel ve unutulmaz anıları arasında yerini aldı. Başta kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulumuza, birlikte çalıştığım teknik direktörlerimize, futbolcu ağabeylerime ve kardeşlerime, kulüp çalışanlarımıza ve bizlere her zaman destek veren büyük Elazığspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Hoşçakal Elazığspor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ