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Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi - Son Dakika

Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi

30.12.2021 17:04

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi. Kayserispor, Aksaray'ı 4-0'lık skorla mağlup edip son 16'ya yükseldi.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un prensipte anlaştığı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, sarı kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası 5'inci tur maçını tribünden izledi.

Yukatel Kayserispor'un ara transfer döneminde anlaştığı ilk isim olan Andrea Bertolacci, bugün Kayseri'ye geldi. İtalyan futbolcu Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor maçını tribünden izledi. Kayserispor'un kısa sürede Bertolacci ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAYSERİ FARK ATTI

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki sürprizler akımına katılmadı. Son zamanların formda ekibi, 4-0 gibi net bir skorla bir üst tura adını yazdırdı.

Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi
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Türkiye Kupası, Kayserispor, Spor Toto, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi - Son Dakika
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