Bertuğ Yıldırım Ameliyat Oldu
Spor

Bertuğ Yıldırım Ameliyat Oldu

16.02.2026 13:16
RAMS Başakşehir'in genç santrforu Bertuğ Yıldırım, sakatlandığı maç sonrası ameliyat edildi.

RAMS Başakşehir, genç santrforu Bertuğ Yıldırım'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi." denildi.

Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun ameliyatına ilişkin Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe, "Milli futbolcumuzu şu an serviste takip ediyoruz ve yarın taburculuğunu planlıyoruz. Kendisinin en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacak." ifadelerini kullandı.

Bertuğ Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırığın başarılı bir şekilde onarıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Ameliyat, Futbol, Spor, Son Dakika

14:17
Bertuğ Yıldırım Ameliyat Oldu
