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Beşiktaş 1 - Alanyaspor 3: Maç Sonucu - Son Dakika
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Beşiktaş 1 - Alanyaspor 3: Maç Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un gollerini Yusuf Özdemir, Janvier ve Carlos Eduardo attı.

Beşiktaş 1 - Alanyaspor 3: Maç Sonucu
21.12.2023 - 23:45,
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Hadziahmetovic'in yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramaması sonucunda meşin yuvarlak ceza yayındaki Demir Ege Tıknaz'ın önüne düştü. Demir Ege'nin sert vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

70. dakikada sağ taraftan Semih Kılıçsoy'un penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Hadziahmetovic'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.

79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul güçlükle çeldi.

87. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oğuz Aydın'ın ortasında kale önünde Jeanvier meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

90. dakikada atılan geri pası kontrol edemeyen Mert Günok'un ayağından açılan top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Carlos Eduardo'nun önüne düştü. Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ tarafından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Tayfur Bingöl dk. 71), Salih Uçan, Chamberlain (Demir Ege Tıknaz dk. 47), Muleka (Rebic dk. 63), Semih Kılıçsoy (Rashica dk. 71), Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Zainutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Serkan Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Oğuz Aydın, Fer (Janvier dk. 80), Richard, Yusuf Özdemir (Carlos Eduardo dk. 66), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk. 80), Novais (Cordova dk. 85)

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Sisto, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Colley (dk. 9) (Beşiktaş), Yusuf Özdemir (dk. 38), Janvier (dk. 87), Carlos Eduardo (dk. 90) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Masuaku, Semih Kılıçsoy, Colley (Beşiktaş), Efecan Karaca, Janvier (Alanyaspor)

Kaynak: İHA
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