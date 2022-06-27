Beşiktaş, 2022-2023 sezonuna startı verdi - Son Dakika
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Beşiktaş, 2022-2023 sezonuna startı verdi

27.06.2022 21:07
Beşiktaş, 2022-2023 sezonuna startı verdi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Yeni transferlerden Gedson Fernandes antrenmanda yer alırken; milli maçlardan dolayı izinli olan Romain Saiss, Kevin Nkoudou, Rachid Ghezzal, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Kartal Kayra Yılmaz, Avusturya kampında takıma katılacak. Bu futbolcular haricinde Alex Teixeira'nın da izinli olduğu öğrenildi. Teknik direktör Valerien Ismael'in talimatıyla altyapıdan Göktuğ Baytekin, Badra Cisse, Aytuğ Batur Kömeç, Emrecan Terzi, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Necati Bilgiç, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy ve Azad Demir olmak üzere 10 isim antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık testiyle devam eden idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter 2023 sezonunu yarın açıyor 2023 sezonunu yarın açıyor
Kaynak: DHA

Gedson Fernandes, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, 2022-2023 sezonuna startı verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, 2022-2023 sezonuna startı verdi - Son Dakika
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