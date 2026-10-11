Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kocaelispor'da Öztaşdelen penaltı pozisyonuna dikkat çekti - Son Dakika
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Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kocaelispor'da Öztaşdelen penaltı pozisyonuna dikkat çekti

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, Metehan Altunbaş'ın penaltı beklediği pozisyonun maçın önüne geçtiğini, adil izleyen herkesin kararı anlayacağını söyledi.

Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, takım arkadaşı Metehan Altunbaş'ın penaltı beklediği pozisyonun maçın önüne geçtiğini aktararak, "Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, takım arkadaşı Metehan Altunbaş'ın penaltı beklediği pozisyon hakkında, "Bu konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne söyleyebilirim ki? Biz o kadar emek veriyoruz. Siz de gördünüz, sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarlarımızla birlikte muhteşemdik. Her şey inanılmaz iyi geçti. Ama istediğimiz skoru bulamadık. Penaltı pozisyonunda ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar. Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak. Böyle mi oluyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigKocaelisporBeşiktaşSporSon Dakika

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