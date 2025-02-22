3-1 Beşiktaş'ın galip geldiği Eyüpspor-Beşiktaş maçında sezon başında Beşiktaş'tan Eyüpspor'a kiralanan Tayfur Bingöl, 39. saniyede siyah-beyazlı ağları sarstı.
39. saniyede Emre Mor'un savunma arkasına şık pasını ceza sahası sol çaprazda önüne alan Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
Tayfur, kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı sevinci yaşadı. Tayfur'un kaydettiği golün ardından ise sevinç yaşaması dikkatlerden kaçmazken, gol müziği de kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu - Son Dakika
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