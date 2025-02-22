Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu

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Süper Lig'deki Eyüpspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'a kiralık olarak giden Tayfur Bingöl, 39. saniyede gol atarak siyah-beyazlıları şaşırttı. Maçın ilk saniyelerinde ev sahibi Eyüpspor'un öne geçmesini sağlayan gol de çalan müzik de dikkat çekti.

22.02.2025 09:23  Güncelleme: 09:28
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3-1 Beşiktaş'ın galip geldiği Eyüpspor-Beşiktaş maçında sezon başında Beşiktaş'tan Eyüpspor'a kiralanan Tayfur Bingöl, 39. saniyede siyah-beyazlı ağları sarstı.

39. SANİYEDE ATTI

39. saniyede Emre Mor'un savunma arkasına şık pasını ceza sahası sol çaprazda önüne alan Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

GOL MÜZİĞİ GÜNDEM OLDU

Tayfur, kariyerinde ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı sevinci yaşadı. Tayfur'un kaydettiği golün ardından ise sevinç yaşaması dikkatlerden kaçmazken, gol müziği de kısa sürede viral oldu.

Beşiktaş\'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl\'ün gol müziği olay oldu

Tayfur Bingöl, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tamer Koyuncu:
    Kafam karıştı. Tafur Beşiktaşa kiralık gitmiş, Beşiktaşa 39. Saniyede gol atmış. Ben anlamadım. 21 1 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    yapı GS FB çekişmesi falan filanla illegal behisi kamufle ediyorlar.Milyarlarca liraların döndüğü sektör,hepsi aynı yolun yolcusu,vatandaşa da sanki çekişme varmış gibi yalandan kavgalar,açıklamalar. 14 3 Yanıtla
  • 6490203:
    iyi yırttı baluktaş 2 9 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    esofman takımı vermem tayfur a 6 4 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer:
    Tayfur besiktasa kiralık gitmiş?? 7 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    kumar maca bulastı maci ne hakkiyla kazanan nede hakkıyla kaybeden kaldı dakika bahıste isin cabası futbol at yarışına döndü fener galatasaray maçına beraberlik yüzde 99 para babalara gider 00 4 1 Yanıtla
  • Serkan Keskin:
    tayfur iyi beşiktaşlıdır, adam aldığı paranın hakkını vermeye çalısıyor 3 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    arasıra kuşları sevindirin 1 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat rekor siz de :))) 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu - Son Dakika
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