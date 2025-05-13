Beşiktaş'a Adana Demirspor maçının 11. dakikasında sakatlık yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta süre bulan Chamberlain, 1 gollük performans sergiledi. 31 yaşındaki yıldızın Beşiktaş işe 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a kötü haber! Chamberlain sakatlandı - Son Dakika
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