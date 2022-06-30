Beşiktaş'a Muleka'dan kötü haber - Son Dakika
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Beşiktaş'a Muleka'dan kötü haber

30.06.2022 15:24
Beşiktaş'a Muleka'dan kötü haber

Beşiktaş'a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka'dan kötü haber geldi.

Beşiktaş'a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka'dan kötü haber geldi.

Yaklaşık 3 hafta süren temaslarda Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservisli tekliflerini yeterli bulmadığı için reddeden Standart Liege, Muleka için bonuslarla 5 Milyon Euro'ya ulaşan bir rakama Burnley ile anlaştı

Şu anda Belçika'da sağlık kontrollerinden geçen Kongolu santrforun, izinlerin alınmasından sonra önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş'ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.


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Kaynak: DHA

Standart Liege, Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Muleka'dan kötü haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a Muleka'dan kötü haber - Son Dakika
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