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Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika
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Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek

Beşiktaş Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'in uyluk arka adalesinde yırtık olduğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun 4 aydan önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Chamberlain, sezonu bile kapatmış olabilir.

22.12.2023 - 13:11,  Güncelleme: 13:15
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Süper Lig devi Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'in uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

4 AY YOK

beIN Sports'ta yer alan habere göre, 30 yaşındaki yetenekli futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

"ARKA ADALESİNDE TAM KAT YIRTIK TESTİT EDİLDİ"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş'a şok üstüne şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
Beşiktaş\'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Alex Oxlade Chamberlain, Beşiktaş, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika
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