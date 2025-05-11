Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Yenerek Galip Geldi

Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

11.05.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'unda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Hüsnü Emre Çelimli yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Svensson, Pualista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Rashica, Fernandes, Rafa Silva, Immobile 11'i ile çıktı. Konuk ekip Adana Demirspor ise Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Alioui, Yusuf Barası ile sahada yer aldı.

29'uncu dakikada Masuaku'nun uzun pasında savunmadan seken topla buluşan Immobile, ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Arka direkte Rafa Silva'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Dakika 44'te Immobile'nin ceza alanı sağ çaprazına pasında sonradan oyuna giren Mustafa Hekimoğlu topla buluştu. Hekimoğlu'nun kaleye paralel verdiği pasında top Rashica'nın önünde kaldı. Gelişine vuran Rashica takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti: 2-0.

Dakika 45+3'te rakip yarı sahanın ortasında topu alan Rafa Silva, Immobile ile üst üste duvar pası yaptı. Rafa Silva kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yuvarlak meşini ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45+8'de Adana Demirspor Arda Okan ile maçtaki ilk golünü attı. Adana Demirspor'da Alioui sert şutunda top direkten döndü. Kale önünde bulunan Arda Okan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Geçersiz sayılan gol kararında VAR incelemesinin ardından hakem ofsayt kararını iptal ederek golü geçerli saydı: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Beşiktaş 2-1 önde kapattı.

Dakika 62'de Immobile takımının 3'üncü golünü attı. Rashica'nın ortaya çevirdiği top ön direkte savunmadan sekti. Seken topa sahip olan Immobile arka direkte yaptığı dokunuşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

82'nci dakikada Joao Mario, Rafa Silva ile paslaştı. Mario ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda takımının 4'üncü golünü kaydetti: 4-1.

Karşılaşmada Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

CHAMBERLAIN VE UDUOKHAI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

10'uncu dakikada Chamberlain kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlanan oyuncu yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. Dakika 16'da Beşiktaş korner kullandı. Topa birlikte yükselen Uduokhai ve Ali Yavuz kafa kafaya çarpışarak yerde kaldılar. Sahaya giren sağlık ekipleri yerde kalan Ali Yavuz'u sedye ile dışarı çıkarken 19'uncu dakikada oyuncunun yerine oyuna Aimbetov girdi. Uduokhai ise güçlükle ayağa kalkarak sahadaki yerini Emre Can Terzi'ye bıraktı. Dakika 21'de Beşiktaş'ta bu kez Gabriel Pualista, Aimbetov ile kafa kafaya çarpışıp yerde kalırken sağlık ekipleri tekrar sahaya girdi.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:07
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bıraktığını açıkladı
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bıraktığını açıkladı
07:57
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi PKK ne zaman silah bırakacak
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:12:24. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.