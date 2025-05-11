Beşiktaş, Adana Demirspor'u Ağırladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Fenerbahçe maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam; kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai, Mustafa Hekimoğlu'nun yerine ise Ciro Immobile'yi 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Amir Hadziahmetovic, Chamberlain ve Gedson'u görevlendiren Norveçli teknik adam sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Rafa Silva'yı sahaya sürdü. Solskjaer'in gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

UDUOKHAI YAKLAŞIK 1 AY SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 1 ay sonra ilk 11'de forma giymiş oldu. Son olarak Konyaspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Uduokhai, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olan Alman savunmacı, 6 maç sonra Adana Demirspor maçıyla birlikte 11'deki yerine döndü.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL 11 AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp, anneler günü nedeniyle karşılaşmanın 11'inin açıklanmasını özel olarak gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından açıklanan 11'de futbolcuların annelerinin ismi yer aldı.

İLK KEZ HAKİ FORMA

Siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez haki rengi formayla sahada yer aldı. Sezon içinde siyah-beyazlı çubuklu forma ve simsiyah formasıyla sahada yer alan Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasıyla alternatif forma olan haki renk formayla çıktı.

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada tribünlerin tamamına yakını doldu.