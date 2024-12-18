Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

18.12.2024 15:47
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligin 16. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor müsabakasında forma giyen futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapmanın ardından salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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